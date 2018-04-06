США ввели санкции против членов "кремлевского списка"

В их числе - Дерипаска, Керимов, Вексельберг, Миллер и другие.

США ввели санкции против членов "кремлевского списка"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого "кремлевского списка", роSSийских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

В числе лиц, попавших под санкции, оказались 26 физических лиц, в частности Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Алексей Миллер, Кирилл Шамалов, Андрей Костин, Сергей Фурсенко, Михаил Фрадков, Николай Патрушев и другие. Также они касаются ряда известных компаний, таких как "Группа ГАЗ", "Базовый элемент", агрохолдинг "Кубань", "Газпром бурение", "Ренова", "Рособоронэксорт", "Русал".

Санкции вводятся в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAASTSA).

Напомним, в январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек. В него, в частности, попали все роSSийские бизнесмены, чье состояние превышает 1 млрд долларов. Фигуранты "кремлевского списка" за день потеряли $1,1 млрд. В феврале санкционный список дополнили представителями "ДНР" и "ЛНР", которые являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.

США расследуют вероятное вмешательство РоSSии в президентские выборы. В начале августа 2016 года спецпрокурор Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "роSSийского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции Хиллари Клинтон.

Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.


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