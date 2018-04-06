Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, что после завершения АТО на Донбассе начнется полномасштабная война.

Об этом сообщает Gazeta.ua

Так он прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина в мае перейдет на другой формат обороны.

РоSSиянин убежден, что закон о реинтеграции Донбасса «развязал руки нацистскому киевскому режиму».