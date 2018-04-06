Депутаты ушли на пасхальные выходные
На время закрытия заседания в зале находилось не больше 10 нардепов.
Депутаты Верховной Рады ушли на Пасхальные выходные.
Вице-спикер парламента Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание, передаёт корреспондент LB.ua.
На время закрытия заседания в сессионном зале находилось не больше 10 нардепов из фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", "Самопомощь" и БПП.
Такая низкая явка наблюдается каждую пятницу, когда депутаты не принимают участия в рассмотрении и голосовании за законодательные инициативы.
Геращенко напомнила парламентариям, что депутаты соберутся на пленарное заседание через неделю, 17 апреля, после Пасхальных праздников и работы в комитетах.
Напомним, 18 апреля премьер-министр Владимир Гройсман отчитается в Раде на профильном комитете.
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