Депутаты ушли на пасхальные выходные

На время закрытия заседания в зале находилось не больше 10 нардепов.

Депутаты Верховной Рады ушли на Пасхальные выходные.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание, передаёт корреспондент LB.ua.

На время закрытия заседания в сессионном зале находилось не больше 10 нардепов из фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", "Самопомощь" и БПП.

Такая низкая явка наблюдается каждую пятницу, когда депутаты не принимают участия в рассмотрении и голосовании за законодательные инициативы.

Геращенко напомнила парламентариям, что депутаты соберутся на пленарное заседание через неделю, 17 апреля, после Пасхальных праздников и работы в комитетах.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Владимир Гройсман отчитается в Раде на профильном комитете.