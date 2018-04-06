ЕС пообещал помочь Украине в исполнении решений Стокгольмского суда

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС".

ЕС пообещал помочь Украине в исполнении решений Стокгольмского суда
Фото: Liga.net

Европейский союз будет помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража, которые касаются транзита и поставок роSSийского газа.

Об этом заявил глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори, пишет "Интерфакс-Украина".

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы будем помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - добавил Ристори.

Он также подчеркнул, что проект расширения роSSийского газопровода "Северный поток" в обход Украины противоречит политике диверсификации источников и маршрутов поставки газа.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 году обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за непрокачку предусмотренных транзитным контрактом 110 млрд кубометров газа в год. В декабре прошлого года арбитраж присудил "Газпрому" 2 млрд долларов в споре компаний по контракту от 2009 года на поставку газа (это решение также обжаловано "Газпромом"), так что "Нафтогаз" должен был получить от роSSийской монополиста 2,56 млрд долларов.

Также арбитраж обязал "Газпром" до конца транзитного соглашения в 2019 году транспортировать через Украину 110 млрд кубометров газа в год или платить за недопоставленные объемы.

РоSSия с этим решением не согласилась и подала жалобу в шведский Апелляционный суд округа Свеа.


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