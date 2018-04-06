Джапарова: оккупацией Крыма РоSSия нарушила 487 договоров с Украиной

Первый замглавы МИП обвинила РФ в совершении преступлений на территории полуострова.

Джапарова: оккупацией Крыма РоSSия нарушила 487 договоров с Украиной
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Оккупацией Крыма РоSSия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

Об этом сказала первый заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова на международной конференции в Португалии, которая была организована посольством Ураины и посвящена вопросу деоккупации полуострова.

Джапарова сообщила, что с целью интеграции Крыма в юридическое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов.

При этом на полуострове продолжаются совершаться преступления: происходит сворачивание всех форм свободы, проводятся нелигитимные выборы, телевизионный и радиочастотный ресурс Украины используется с целью пропаганды против Украины, замещается гражданское население и т.п.

Напомним, что оккупация Крыма Россией началась 20 февраля 2014 года и была окончательно оформлена 21 марта того же года принятием закона о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Украина и мировое сообщество не признает вхождение Крыма в состав РФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человекBloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство ГерманииРоSSия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство Германии
Суд арестовал "депутата Евпаторийского горсовета" КрымаСуд арестовал "депутата Евпаторийского горсовета" Крыма
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Полторак: РоSSия продолжает удерживать возле Украины 19 батальонно-тактических группПолторак: РоSSия продолжает удерживать возле Украины 19 батальонно-тактических групп
РоSSия объявила персоной нон грата сотрудника посольства ВенгрииРоSSия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии
РоSSия пригрозила отправить флот в Азовское мореРоSSия пригрозила отправить флот в Азовское море
СБУ запретила въезд в Украину 60 выдворенным из США роSSиянамСБУ запретила въезд в Украину 60 выдворенным из США роSSиянам
Минкульт намерен добиваться санкций в отношении музейников КрымаМинкульт намерен добиваться санкций в отношении музейников Крыма
РоSSия высылает 13 украинских дипломатовРоSSия высылает 13 украинских дипломатов
РоSSия объявила о зеркальной высылке дипломатовРоSSия объявила о зеркальной высылке дипломатов
Последние новости
Подгружаем последние новости