Джапарова: оккупацией Крыма РоSSия нарушила 487 договоров с Украиной
Первый замглавы МИП обвинила РФ в совершении преступлений на территории полуострова.
Оккупацией Крыма РоSSия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.
Об этом сказала первый заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова на международной конференции в Португалии, которая была организована посольством Ураины и посвящена вопросу деоккупации полуострова.
Джапарова сообщила, что с целью интеграции Крыма в юридическое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов.
При этом на полуострове продолжаются совершаться преступления: происходит сворачивание всех форм свободы, проводятся нелигитимные выборы, телевизионный и радиочастотный ресурс Украины используется с целью пропаганды против Украины, замещается гражданское население и т.п.
Напомним, что оккупация Крыма Россией началась 20 февраля 2014 года и была окончательно оформлена 21 марта того же года принятием закона о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Украина и мировое сообщество не признает вхождение Крыма в состав РФ.
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Политика
06.04.2018 20:12