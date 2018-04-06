Джапарова: оккупацией Крыма РоSSия нарушила 487 договоров с Украиной

Первый замглавы МИП обвинила РФ в совершении преступлений на территории полуострова.

Оккупацией Крыма РоSSия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

Об этом сказала первый заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова на международной конференции в Португалии, которая была организована посольством Ураины и посвящена вопросу деоккупации полуострова.

Джапарова сообщила, что с целью интеграции Крыма в юридическое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов.

При этом на полуострове продолжаются совершаться преступления: происходит сворачивание всех форм свободы, проводятся нелигитимные выборы, телевизионный и радиочастотный ресурс Украины используется с целью пропаганды против Украины, замещается гражданское население и т.п.