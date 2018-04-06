Гройсман хочет увеличивать добычу газа на 1 млрд кубометров в год

"Это обеспечит независимость от любого импорта".

Гройсман хочет увеличивать добычу газа на 1 млрд кубометров в год
Фото: Влад Мусиенко

Наращивание собственной добычи газа в объеме не менее 1 млрд кубометров топлива в год позволит в среднесрочной перспективе отказаться от любого импорта и развить собственную добывающую промышленность, заявил премьер Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Он заявил, что по залежам газа Украина входит в число лидеров на континенте, но годами руководители государства ездили в Москву, "обменивали газовые подачки на независимость", а тем временем собственная промышленность уничтожалась.

"Сегодня вопрос энергобезопасности чрезвычайно важный. Мы говорим и делаем условия, при которых объем добычи газа будет расти – не менее 1 млрд в год. Это обеспечит независимость от любого импорта", - отметил он.

Напомним, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

В том числе добыча газа государственной "Укргаздобычей" составила 15 млрд 243,7 млн куб. м (+4,4% к 2016-му), "Укрнафты" – 1 млрд 101,4 млн куб. м (-15,1%), другими компаниями – 4 млрд 480,2 млн куб. м (+9,6%).

Добыча газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м.


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