Апелляционный суд подтвердил приговор роSSийскому военному Агееву

Пойманный в Луганской области диверсант включен в список на обмен.

Апелляционный суд подтвердил приговор роSSийскому военному Агееву
Виктор Агеев

Апелляционный суд Луганской области оставил без изменений приговор Новоайдарского райсуда от 18 января, которым роSSийский военный Виктор Агеев был осужден к 10 годам лишения свободы.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы 5 апреля, сообщил в комментарии "Укринформу" адвокат Виктор Чевгуз.

"Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции",- сказал он.

Адвокат также отметил, что Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек, и сейчас вопрос относительно обмена остается за роSSийской стороной.

Напомним, Агеев осужден по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

24 июня 2017 года возле Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ - кадровый роSSийский офицер Александр Щербак, среди пленных - Агеев.

То, что Виктор Агеев - военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс.

Минобороны РоSSии официально отказалось от Агеева, утверждая, что он не состоял на службе.


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