Апелляционный суд подтвердил приговор роSSийскому военному Агееву
Пойманный в Луганской области диверсант включен в список на обмен.
Апелляционный суд Луганской области оставил без изменений приговор Новоайдарского райсуда от 18 января, которым роSSийский военный Виктор Агеев был осужден к 10 годам лишения свободы.
Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы 5 апреля, сообщил в комментарии "Укринформу" адвокат Виктор Чевгуз.
"Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции",- сказал он.
Адвокат также отметил, что Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек, и сейчас вопрос относительно обмена остается за роSSийской стороной.
Напомним, Агеев осужден по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
24 июня 2017 года возле Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ - кадровый роSSийский офицер Александр Щербак, среди пленных - Агеев.
То, что Виктор Агеев - военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс.
Минобороны РоSSии официально отказалось от Агеева, утверждая, что он не состоял на службе.
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Политика
06.04.2018 08:22