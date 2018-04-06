И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.

Деньги предназначались в обмен на передачу в аренду паев.

Полиция задержала исполняющего обязанности главы одной из районных государственных администраций в Черниговской области по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Чиновник требовал неправомерную выгоду за предоставление в аренду не истребованных паев.