И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.

Деньги предназначались в обмен на передачу в аренду паев.

И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.
Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала исполняющего обязанности главы одной из районных государственных администраций в Черниговской области по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Чиновник требовал неправомерную выгоду за предоставление в аренду не истребованных паев.

5 апреля фигурант дела был задержан во время получения очередного "транша" в размере 4 тысячи долларов США. Общая сумма полученных средств составляет 5 тысяч долларов.


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