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Умер одесский волонтер Виктор Погодин В последнее время он тяжело болел. Виктор Погодин Фото: 048.ua В Одессе скончался известный волонтер Виктор Погодин, который с начала боевых действий на Донбассе помогал украинской армии. Об этом пишут его друзья и близкие в фейсбуке. В последнее время Погодин тяжело болел.

LB.ua

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