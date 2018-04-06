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2018-04-06
Умер одесский волонтер Виктор Погодин
В последнее время он тяжело болел.
Виктор Погодин
Фото: 048.ua
В Одессе скончался известный волонтер Виктор Погодин, который с начала боевых действий на Донбассе помогал украинской армии.
Об этом пишут его друзья и близкие в фейсбуке.
В последнее время Погодин тяжело болел.
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