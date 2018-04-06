Умер одесский волонтер Виктор Погодин

В последнее время он тяжело болел.

Умер одесский волонтер Виктор Погодин
Виктор Погодин
Фото: 048.ua

В Одессе скончался известный волонтер Виктор Погодин, который с начала боевых действий на Донбассе помогал украинской армии.

Об этом пишут его друзья и близкие в фейсбуке.

В последнее время Погодин тяжело болел.


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