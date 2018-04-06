За сутки на Донбассе зафиксировано 27 обстрелов
Ни один военный не пострадал.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 27 обстрелов украинских военных на Донбассе.
В частности, на Луганском направлении из 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал укрепления ВСУ вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по зашитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – в районе Новозвановки, сообщает штаб АТО.
На Донецком направлении из 120 мм минометов противник вел огонь у Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие враг применил у Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов - Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия – Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.
Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
Напомним, объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие продлилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 со стороны боевиков зафиксирован 101 обстрел, из них 93 - прицельные.
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Политика
06.04.2018 07:38