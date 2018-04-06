Манафорт стоял за кампаниями против Тимошенко и Клинтон, - The Guardian

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Пол Манафорт пытался дискредитировать через СМИ главного оппонента Виктора Януковича.

Бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт одобрил «черную медиакампанию» для дискредитации главного оппонента экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает The Guardian.

По данным издания, Манафорт был инициатором «тайных операций», «размещения» статей от имени бывшего президента Украины в Wall Street Journal и на других американских веб-сайтах, а также анонимных сводок против Хиллари Клинтон.

Проект должен был поднять репутацию Виктора Януковича в мире. Это было частью услуг лоббиста Манафорта, нанятого правительством Януковича, отмечает издание.

План Манафорта включал, в частности, редактирование статей в Википедии, чтобы запятнать ключевого оппонента Януковича, создание фейкового аналитического центра в Вене для поддержки позиции Януковича, критику Клинтон, когда она была госсекретарем США, через ультраправый американский новостной ресурс Breitbart.

Издание отмечает, что стратегия Манафорта в Украине опередила дальнейшие попытки Кремля и его «фабрики троллей» по использованию Twitter и Facebook для дискредитации Клинтон во время президентских выборов в 2016 году в США.

Указанный план относится к 2011-2013 годам, отмечает The Guardian.

Источник: НВ


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