В деле Скрипаля все дороги ведут в РоSSию, - британский министр
Все доказательства по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери свидетельствуют о причастности РоSSии.
Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает Вloomberg.
«Нет никаких сомнений, что мы нашли нервно-паралитический газ, который был идентифицирован как изготовленный, мы убеждены, в РоSSии, и мы считаем, что нервно-паралитический газ типа «Новичок» может быть изготовлен только государством», — сказал он.
«Мы можем сказать, что все дороги ведут в РоSSию, у нас нет никаких сомнений, что за этим стоит роSSийское государство», — добавил Уоллес.
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