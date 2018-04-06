В деле Скрипаля все дороги ведут в РоSSию, - британский министр

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Все доказательства по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери свидетельствуют о причастности РоSSии.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает Вloomberg.

«Нет никаких сомнений, что мы нашли нервно-паралитический газ, который был идентифицирован как изготовленный, мы убеждены, в РоSSии, и мы считаем, что нервно-паралитический газ типа «Новичок» может быть изготовлен только государством», — сказал он.

«Мы можем сказать, что все дороги ведут в РоSSию, у нас нет никаких сомнений, что за этим стоит роSSийское государство», — добавил Уоллес.

Источник: ЕП


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