Суд арестовал "депутата Евпаторийского горсовета" Крыма

Подозреваемый в причастности к захвату Крыма Осьминин арестован без возможности залога.

Суд арестовал "депутата Евпаторийского городского совета" аннексированного Россией Крыма Сергея Осьминина.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Задержанному "депутату" Евпаторийского горсовета судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она в твиттере .

Ранее сообщалось, что в четверг группа лиц в Херсоне напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного депутата оккупационного Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина.