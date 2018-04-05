Суд арестовал "депутата Евпаторийского горсовета" Крыма

Подозреваемый в причастности к захвату Крыма Осьминин арестован без возможности залога.

Суд арестовал "депутата Евпаторийского горсовета" Крыма
Сергей Осьминин
Фото: ssu.gov.ua

Суд арестовал "депутата Евпаторийского городского совета" аннексированного Россией Крыма Сергея Осьминина.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Задержанному "депутату" Евпаторийского горсовета судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она в твиттере.

Ранее сообщалось, что в четверг группа лиц в Херсоне напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного депутата оккупационного Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина.

3 апреля сотрудники СБУ задержали "депутата Евпаторийского городского совета" Осьминина по подозрению в причастности к захвату Крыма.


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