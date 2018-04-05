Юлия Скрипаль отказалась от помощи посольства РоSSии

Посол РФ в Великобритании заявил, что РоSSия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль и не получила ответа от британских властей.

Юлия Скрипаль отказалась от помощи посольства РоSSии
Юлия Скрипаль
Фото: news.sky.com

Британские власти передали Юлии Скрипаль, которую нашли отравленной в Солсбери вместе с ее отцом - бывшим роSSийским разведчиком Сергеем Скрипалем, предложение посольства РоSSии в консульской помощи, но она от нее отказалась.

Об этом сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Заявление МИДа о консульской помощи появилось вскоре после пресс-конференции посла РоSSии в Великобритании Александра Яковенко, в ходе которого он неоднократно подчеркивал, что РоSSия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль и не получила ответа от британских властей.

"Мы передали г-же Скрипаль предложение посольства РоSSии в консульской помощи. Г-жа Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но на сегодняшний день она этого не сделала", - сказали в министерстве иностранных дел.

Ранее в четверг полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, в котором она благодарит за помощь людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и привели помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит.

29 марта британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.


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