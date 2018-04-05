СБУ задержала чиновника "Укртрансбезопасности" за взятку в $38 тысяч

Злоумышленник задержан в одном из развлекательных заведений Киева.

СБУ задержала чиновника "Укртрансбезопасности" за взятку в $38 тысяч
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника "Укртрансбезопасности", который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник "Укртрансбезопасности" требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тыс. долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (Вымогательство взятки должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что в Харькове подполковника полиции поймали на крупной взятке. Старший оперуполномоченный вымогал у вуза 10 тысяч долларов.


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