Нацсовет снова назначил "Интеру" проверку за показ советских фильмов

В январе регулятор дважды проверял "Интер" из-за показа советских фильмов.

Нацсовет снова назначил "Интеру" проверку за показ советских фильмов
Фото: Макс Требухов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканалов "Интер" и «Воля Cine + MIX» (ООО "Виа Медиа") за трансляцию передач с участием лиц с санационного списка.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Отмечается, что в эфире телеканала "Интер" демонстрировались фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих" - режиссер Никита Михалков (23 и 24 февраля), "Офицеры" - с участием Василия Ланового (24 февраля), "Афоня" - с участием Валентины Талызиной (3 и 4 марта), "Гараж" - с участием Валентина Гафта (3 и 5 марта), "Любовь и голуби" - с участием Александра Михайлова, режиссер Владимир Меньшов (8 и 9 марта), "Москва слезам не верит" - с участием Олега Табакова, режиссер Владимир Меньшов (8 и 10 марта), "Мэри Поппинс, до свидания" - с участием Олега Табакова (17 и 18 б резня) и "Д'Артаньян и три мушкетера" - с участием Михаила Боярского, Олега Табакова, Бориса Клюева и Алисы Фрейндлих (17 и 19 марта).

В эфире телеканала "Воля Cine + MIX" транслировались фильмы с участием Александра Панкратова: "За прекрасных дам!" (7, 8, 23 и 24 марта), "Я сама" (12 марта) и "Ребенок на ноябрь" ( 20 и 21 марта), а также фильм "Чехарда" - с участием Алисы Фрейндлих (22 марта).

В Нацсовете отметили, что демонстрация указанных фильмов является нарушением телеканалами закона "О телевидении и радиовещании" относительно запрета на трансляцию контента с участием лиц, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, в январе Нацсовет дважды проверял "Интер" из-за показа советских фильмов.




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