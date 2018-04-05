Омелян внес в Кабмин представление об увольнении Ноняка

"У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение главы Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка с занимаемой должности, сообщает 112 Украина.

"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", - сказал он.

Ноняк работает на должности главы Госслужбы Украины по безопасности на транспорте уже почти два года - Кабмин назначил его 20 апреля 2016 года. До этого он был заместителем главы этого ведомства.