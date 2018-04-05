Омелян внес в Кабмин представление об увольнении Ноняка
"У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение главы Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка с занимаемой должности, сообщает 112 Украина.
"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", - сказал он.
Ноняк работает на должности главы Госслужбы Украины по безопасности на транспорте уже почти два года - Кабмин назначил его 20 апреля 2016 года. До этого он был заместителем главы этого ведомства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.04.2018 19:49