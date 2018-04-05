Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню

Закон «Об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» поможет вернуть контроль Киева над захваченным Донбассом.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью изданию «Урядовий кур’єр», передает Украинская правда.

«Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон позволяет эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель», – сказал он.

«Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала РоSSия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная, и цивилизованным образом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий», – заверил министр.

По мнению Полторака, «наиболее логичный, учитывая весь комплекс причин и последствий, которые сформировали и подпитывают конфликт на украинском Донбассе, – политико-дипломатический мирный выход из ситуации».

Для этого необходимо соблюдение минских договоренностей и размещение миротворческой миссии ООН «на приемлемых для Украины условиях», сказал глава Минобороны.

«Четко понимаю, что для достижения цели нужно время. Но у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы. Причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, на что наше войско имеет право и никогда его не теряло», – отметил он.

Между тем, отметил Полторак, в мире все больше поддерживают украинскую инициативу на счет миротворческой миссии.

«Уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента», – сказал он.

«Еще не известна конечная конфигурация контингента ни в одном из ее компонентов. Но эта миссия только в том случае будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка роSSийско-украинской границы, остановит инфильтрацию роSSийских войск и вооружения на оккупированную территорию», – заявил Полторак.

«Тогда уже можно будет говорить о полноценных адекватных политических процессах и реинтеграции Донецка и Луганска», – подчеркнул он.

Министр напомнил, что в миротворческом процессе не могут принимать участие представители страны-агрессора.

Полторак напомнил, что прислать миротворцев на Донбасс уже согласились Финляндия и Швеция.