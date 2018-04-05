Научный сотрудник турецкого университета застрелил четырех коллег
Причиной могло стать то, что замдекана педфака заподозрили в связях с Гюленом.
На западе Турции четыре человека погибли в четверг, 5 апреля, в результате стрельбы в вузе. Научный сотрудник педагогического факультета университета Османгази в городе Эскишехир (250 км к западу от Анкары) на перерыве между лекциями открыл огонь по коллегам, пишет DW.
В результате убито четыре человека - замдекана педагогического факультета, секретарь и два преподавателя, у одного из которых он работал. Турецкие СМИ сообщают также о не менее трех раненых. Стрелявший был задержан сотрудниками службы безопасности университета и передан полиции.
Мотив преступления остается неизвестным. По одной из версий, речь идет о бытовом конфликте. Несмотря на то, что в Турции все чаще происходят инциденты с применением огнестрельного оружия, стрельба без политических мотивов здесь довольно редка.
По другим данным, причиной стрельбы стало то, что в отношении нападавшего было возбуждено дело о членстве в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Один из преподавателей заявил, что сотрудник педфака, узнав, что его подозревают в связях с запрещенной организацией, взял пистолет и открыл стрельбу по руководству факультета.
Анатолийский университет Османгази - самый крупный в стране и четвертый по числу студентов в мире.
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05.04.2018 16:36