Научный сотрудник турецкого университета застрелил четырех коллег

Причиной могло стать то, что замдекана педфака заподозрили в связях с Гюленом.

На западе Турции четыре человека погибли в четверг, 5 апреля, в результате стрельбы в вузе. Научный сотрудник педагогического факультета университета Османгази в городе Эскишехир (250 км к западу от Анкары) на перерыве между лекциями открыл огонь по коллегам, пишет DW.

В результате убито четыре человека - замдекана педагогического факультета, секретарь и два преподавателя, у одного из которых он работал. Турецкие СМИ сообщают также о не менее трех раненых. Стрелявший был задержан сотрудниками службы безопасности университета и передан полиции.

Мотив преступления остается неизвестным. По одной из версий, речь идет о бытовом конфликте. Несмотря на то, что в Турции все чаще происходят инциденты с применением огнестрельного оружия, стрельба без политических мотивов здесь довольно редка.

По другим данным, причиной стрельбы стало то, что в отношении нападавшего было возбуждено дело о членстве в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Один из преподавателей заявил, что сотрудник педфака, узнав, что его подозревают в связях с запрещенной организацией, взял пистолет и открыл стрельбу по руководству факультета.

Анатолийский университет Османгази - самый крупный в стране и четвертый по числу студентов в мире.