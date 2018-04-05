Савченко отказалась от проверки своих показаний на полиграфе

Спецслужба припомнила депутату обещание пройти детектор лжи.

Савченко отказалась от проверки своих показаний на полиграфе
Надежда Савченко
Фото: Lb.ua

Служба безопасности Украины сообщила об отказе арестованного нардепа Надежды Савченко от проверки своих показаний на полиграфе.

Как сообщается на сайте спецслужбы, в рамках уголовного производства против Савченко и Владимира Рубана следователи СБУ назначили комиссионную судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа, проведение которой было поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции. Экспертизу было назначено в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины для проверки правдивости показаний подозреваемой в отношении инкриминируемых ей преступлений.

"СБУ отмечает, что еще до сообщения о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию о всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение. Однако подозреваемая в присутствии экспертов отказалась принимать участие в исследовании, выдвинув новые требования – предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий", - сказано в сообщении.

Спецслужба отмечает, что такое требование не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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