Савченко отказалась от проверки своих показаний на полиграфе

Спецслужба припомнила депутату обещание пройти детектор лжи.

Служба безопасности Украины сообщила об отказе арестованного нардепа Надежды Савченко от проверки своих показаний на полиграфе.

Как сообщается на сайте спецслужбы, в рамках уголовного производства против Савченко и Владимира Рубана следователи СБУ назначили комиссионную судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа, проведение которой было поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции. Экспертизу было назначено в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины для проверки правдивости показаний подозреваемой в отношении инкриминируемых ей преступлений.

" СБУ отмечает, что еще до сообщения о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию о всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение. Однако подозреваемая в присутствии экспертов отказалась принимать участие в исследовании, выдвинув новые требования – предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий", - сказано в сообщении.

Спецслужба отмечает, что такое требование не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).