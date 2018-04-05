Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ

Чуть ранее полиция сообщила о стрельбе в 500 метрах от херсонского суда.

Группа лиц в четверг в Херсоне напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного депутата оккупационного Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина.

Об этом написал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин в фейсбуке.

Осьминину в четверг должны были избрать меру пресечения в херсонском суде.

Чуть ранее пресс-служба херсонской полиции сообщила, что на площади Свободы днем 5 апреля произошла стрельба, в результате которой был ранен человек. Площадь Свободы расположена в 500 метрах от здания, в котором расположен Херсонский городской суд.

Как сообщила полиция, стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. В городе был введен план "Перехват" и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде с Херсона. Им оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При нем в салоне нашли орудие преступление - охотничье ружье. Против стрелка открыли дело по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство. Пострадавший херсонец находится в больнице, его жизни угрозы нет.

СБУ задержала Осьминина 3 апреля в пункте пропуска "Чаплынка" на границе с Крымом. Он ехал к родственникам. Осьминину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Установлено, что в марте 2014 года он был членом "самообороны Крыма" и принимал участие в захвате административных зданий органов власти.

В сентябре 2014 года Осьминин дела был избран депутатом от партии "Единая РоSSия" в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.