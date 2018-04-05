С Бубенчика сняли подозрение в убийствах

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская в четверг сообщила участнику Революции Достоинства Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее сообщенного подозрения.

Отныне Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

Вчера начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк говорил, что ст. 348 подпадает под амнистию для евромайдановцев, введенную Радой законом от 21 февраля 2014 года.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения.

Бубенчику сообщили о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура ходатайствовала об аресте, но 3 апреля суду меру пресечения избрать не удалось. Утром 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и сменил группу прокуроров по этому делу. Ее возглавила Анжела Стрижевская. Луценко поручил ей "объективно квалифицировать" действия Бубенчика.

5 апреля Стрижевская на суде сообщила, что подозрение Бубенчику будет изменено, в связи с этим ходатайство об избрании меры пресечения отозвано.

Ст. 115 УК не подпадала под действие закона об амнистии для майдановцев.