НАБУ завершило расследование дела о рюкзаках

Материалы открыты адвокатам для ознакомления.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

По его словам, в четверг адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.

После ознакомления дело будет передано в суд.

Напомним, в конце октября детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.