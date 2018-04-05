НАБУ завершило расследование дела о рюкзаках
Материалы открыты адвокатам для ознакомления.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.
Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
По его словам, в четверг адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.
После ознакомления дело будет передано в суд.
Напомним, в конце октября детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.
В феврале 2016 года было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД обсуждает с человеком, похожим на экс-замминистра Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.
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