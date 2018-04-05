Скотленд-Ярд обнародовал первое заявление Юлии Скрипаль

"Рада сообщить, что с каждым днем чувствую себя все лучше".

Скотленд-Ярд обнародовал первое заявление Юлии Скрипаль
Юлия Скрипаль
Фото: Yulia Skripal/Facebook

Полиция Лондона в четверг опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую нашли отравленной в британском Солсбери вместе с ее отцом - бывшим роSSийским разведчиком Сергеем Скрипалем.

В своем заявлении Юлия Скрипаль благодарит за помощь людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и привели помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит, передает "Би-би-си".

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем чувствую себя все лучше. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", - говорится в ее заявлении.

Ранее в четверг роSSийский телеканал опубликовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся между Юлией Скрипаль и его племянницей Викторией Скрипаль, которая находится в РоSSии.

На этой записи, появившейся в эфире роSSийского государственного телеканала "РоSSия 1", голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что состояние ее здоровья улучшилось и она надеется скоро выписаться из больницы.

"Сейчас все хорошо, а дальше будет видно, - продолжает она. - Все решаемо, все поправляются, все живые". Также из аудиозаписи следует, что и состояние Сергея Скрипаля улучшается. "У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет", - говорит собеседница Виктории Скрипаль.

Ранее британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.


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