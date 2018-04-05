Трамп согласился оставить войска в Сирии на "немного дольше"
Президент США Дональд Трамп согласился, что американские войска в Сирии должны оставаться немного дольше, чтобы победить террористическую группировку «Исламское государство», однако хочет относительно быстрого их выведения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа, передает
На заседании Совета по нацбезопасности Трамп не установил конкретное время вывода войск.
Собеседник агентства пояснил, что Трамп не собирается немедленно отозвать войска из Сирии и хочет завершить борьбу против террористов ИГИЛ.
При этом он призвал другие страны помочь обеспечить стабильность в регионе.
Как сообщает The Associated Press со ссылкой на три источника, Трамп дал понять, что хотел бы вывода американских войск из Сирии в течение шести месяцев.
В Сирии находятся 2 тысячи американских военных.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии.
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