В Харькове подполковника полиции поймали на крупной взятке

Старший оперуполномоченный вымогал у вуза 10 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10 тысяч долларов. В такую сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации, сообщается на сайте спецслужбы.

Правоохранители задержали полицейского в помещении вуза во время получения части взятки в размере 150 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.