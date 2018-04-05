В Харькове подполковника полиции поймали на крупной взятке

Старший оперуполномоченный вымогал у вуза 10 тысяч долларов.

В Харькове подполковника полиции поймали на крупной взятке
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10 тысяч долларов. В такую сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации, сообщается на сайте спецслужбы.

Правоохранители задержали полицейского в помещении вуза во время получения части взятки в размере 150 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.


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