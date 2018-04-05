Остров Боракай на Филиппинах временно закрывают для туристов

Президент страны Дутерте заявил, что остров превратился в "выгребную яму".

Филиппинские власти решили на полгода закрыть для туристов остров Боракай. Из-за большой популярности среди туристов этому живописному месту площадью всего 10 кв. км был нанесен серьезный ущерб.

Об этом сообщает Би-би-си.

Пресс-секретарь президента страны сообщил, что остров закроют 26 апреля. Ранее президент Родриго Дутерте заявил, что Боракай "превращается в сточную канаву", и пригрозил его закрыть.

"Я с вас спрошу по всей строгости закона за халатность, из-за которой Боракай превратился в рыболовный пруд и сточную канаву, - сказал Дутерте. - Либо вы все вычистите, либо я его навсегда закрою. Наступит время, когда иностранцы туда ездить больше не будут".

Только в прошлом году тропический остров, известный своими пляжами с белым песком, посетили 2 млн человек. Решение филиппинских властей вызвало беспокойство у тысяч людей, работающих на Боракае в индустрии туризма. На острове зарегистрировано более 500 компаний, зарабатывающих на туристах. В прошлом году их совокупный доход составил более 1 млрд долларов. Правительство пообещало выделить финансовую помощь фирмам, которые пострадают от введенного запрета.

Напомним, в конце марта была закрыта для посещений бухта Майя-Бэй в Таиланде, которую ежедневно посещают около 4 тысяч туристов. Популярна она стала благодаря фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. Кроме того власти Таиланда ввели запрет на курение на пляжах.