Полторак: РоSSия продолжает удерживать возле Украины 19 батальонно-тактических групп
Военные не исключают перерастание конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля.
РоSSия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины, считает министр обороны Украины Степан Полторак.
В интервью "Урядовому курьеру" он заявил, что вероятность перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля никуда не делась.
"Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе РоSSии от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе", - рассказал глава Минобороны.
"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонно-тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек", - подчеркнул министр. В состав этой группировки входит около 1000 танков, 2300 боевых машин, более 1100 артсистем и около 400 систем залпового огня.
Полторак считает, что режим Путина еще надеется на возвращение Украины в так называемый русский мир и отказ от евроатлантической интеграции.
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Политика
05.04.2018 11:04