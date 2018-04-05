Полторак: РоSSия продолжает удерживать возле Украины 19 батальонно-тактических групп

Военные не исключают перерастание конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля.

Полторак: ?РоSSия продолжает удерживать возле Украины 19 батальонно-тактических групп
Фото: pic.com.ua

РоSSия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

В интервью "Урядовому курьеру" он заявил, что вероятность перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля никуда не делась.

"Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе РоSSии от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе", - рассказал глава Минобороны.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонно-тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек", - подчеркнул министр. В состав этой группировки входит около 1000 танков, 2300 боевых машин, более 1100 артсистем и около 400 систем залпового огня.

Полторак считает, что режим Путина еще надеется на возвращение Украины в так называемый русский мир и отказ от евроатлантической интеграции.


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