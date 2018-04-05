Пресс-секретарь фюрера РФ заявил, что в РоSSии нет олигархов

Песков прокомментировал подготовку США новых санкций против фигурантов "кремлевского списка".

Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет олигархов. Таким образом он прокомментировал подготовку Соединенными Штатами санкций в отношении фигурантов "кремлевского списка", передает ТАСС.

"В РоSSии нет олигархов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, информировали ли роSSийские олигархи президента РФ о том, что к ним проявляют интерес правоохранительные органы США .

"Фразу "роSSийские олигархи" считаю неуместной", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, он использовал термин "представители крупного бизнеса".

"Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного роSSийского бизнеса на этот счет", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, в январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек. В него, в частности, попали все роSSийские бизнесмены, чье состояние превышает 1 млрд долларов. Фигуранты "кремлевского списка" за день потеряли $1,1 млрд. В феврале санкционный список дополнили представителями "ДНР" и "ЛНР", которые являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.

Сегодня также стало известно, что США в ближайшее время объявят о введении санкций в отношении фигурантов "кремлевского списка" из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

По информации издания The Washington Post, о новых санкциях будет объявлено не позднее пятницы, 6 апреля. Сколько фигурантов списка подпадут под ограничения, пока неизвестно.