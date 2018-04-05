Антирейдерская комиссия Минюста вернула должность главе Коцюбинского

Ольга Матюшина добилась возвращения полномочий.

Антирейдерская комиссия Минюста вернула должность главе Коцюбинского
Фото: kievvlast.com.ua

Министерство юстиции восстановило в должности главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину, которую местные депутаты отстранили после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

3 апреля на заседании комиссии Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (т.н. "антирейдерская комиссия") рассматривалась жалоба Матюшиной на регистрацию и.о. главы поссовета Николая Еременка. Были приглашены представители обеих сторон, регистратор, депутаты поселкового совета, народные депутаты, местные жители.

По итогам рассмотрения жалоба Матюшина была удовлетворена, и заместитель министра юстиии Елена Сукманова подписала приказ об отмене обжалованного регистрационного действия.

Напомним, 3 марта в Коцюбинском прошли общественные слушания, на которых было поддержано присоединение поселка к Киеву.

7 марта состоялась внеочередная сессия Коцюбинского поселкового совета, где путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие. В тот же день регистратор зарегистрировал нового исполняющего обязанности главы поссовета.

Матюшиной выразили недоверие уже второй раз.

8 апреля 2016 года депутатское большинство Коцюбинского поссовета, состоявшее из членов партии "Новые лица", сорвало пленарное заседание совета. Поселковый глава Ольга Матюшина решила перенести его на 22 апреля. Однако после этого большинство проголосовало за недоверие Матюшиной. Самопровозглашенная глава Коцюбинского Юлия Главацкая подделала печать совета, а в административном здании прошли погромы и кражи документов. После этого в Верховной Раде было принято решение о перевыборах в Коцюбинском.

Поселок Коцюбинское общей площадью 87 га окружен киевской территорией со всех сторон. Вопрос его присоединения к столице обсуждается уже много лет. Но в мае 2015 года депутаты поселкового совета приняли решение о присоединении его к пригороду Киева, городу Ирпень. В мае 2016 года это решение было отменено в суде.


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