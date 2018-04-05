Рада проголосовала за сокращение числа комитетов
Реформа, в случае принятия во втором чтении, коснется следующего созыва.
Верховная Рада в четверг приняла за основу законопроект №6256, который предусматривает сокращение количества парламентских комитетов до 20 с нынешних 27. Количество министерств также будет ограничено 20-ью, хотя сейчас их меньше.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О комитетах Верховной Рады" и "О центральных органах исполнительной власти".
В случае принятия данный закон вступит в силу со дня обретения полномочий Рады 9-го созыва.
При этом при распределении должностей в комитетах будет применяться метод д'Ондта. Соответствующий законопроект №7550 также был проголосован в первом чтении в четверг.
По методу бельгийского математика Виктора д'Ондта должности распределяются между депутатскими фракциями (группами) последовательно, одна за другой.
Очередную должность получает та депутатская фракция (группа), которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К=Ф:(П+1), где Ф - общее количество членов депутатской фракции (группы), а П - количество должностей, полученных депутатской фракцией (группой) к данному шагу.
После каждой полученной должности квота депутатской фракции (группы) пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.
Предложения по избранию депутата на должность в комитете вносятся фракциями (группами) в порядке очередности, полученной в результате применения метода д'Ондта, начиная с депутатской фракции (группы), количественный состав которой является наибольшим.
В случае принятия закон вступит в силу, когда начнет работать Рада следующего созыва.
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Политика
05.04.2018 10:04