Рада проголосовала за сокращение числа комитетов

Реформа, в случае принятия во втором чтении, коснется следующего созыва.

Рада проголосовала за сокращение числа комитетов
Фото: Макс Левин

Верховная Рада в четверг приняла за основу законопроект №6256, который предусматривает сокращение количества парламентских комитетов до 20 с нынешних 27. Количество министерств также будет ограничено 20-ью, хотя сейчас их меньше.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О комитетах Верховной Рады" и "О центральных органах исполнительной власти".

В случае принятия данный закон вступит в силу со дня обретения полномочий Рады 9-го созыва.

При этом при распределении должностей в комитетах будет применяться метод д'Ондта. Соответствующий законопроект №7550 также был проголосован в первом чтении в четверг.

По методу бельгийского математика Виктора д'Ондта должности распределяются между депутатскими фракциями (группами) последовательно, одна за другой.

Очередную должность получает та депутатская фракция (группа), которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К=Ф:(П+1), где Ф - общее количество членов депутатской фракции (группы), а П - количество должностей, полученных депутатской фракцией (группой) к данному шагу.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции (группы) пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Предложения по избранию депутата на должность в комитете вносятся фракциями (группами) в порядке очередности, полученной в результате применения метода д'Ондта, начиная с депутатской фракции (группы), количественный состав которой является наибольшим.

В случае принятия закон вступит в силу, когда начнет работать Рада следующего созыва.


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