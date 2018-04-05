В Новограде-Волынском стреляли в местного депутата

Пострадавший госпитализирован с ранением плеча и грудной клетки.

В среду, 4 апреля, в Новограде-Волынском Житомирской области неизвестный совершил покушение на местного предпринимателя.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Как сообщили правоохранители, 45-летний мужчина получил огнестрельное ранение в область грудной клетки и был госпитализирован.

"Происшествие случилось около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающей грудной клетки", - говорится в сообщении.

На территории Барановского Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов введен план-перехват "Сирена".

По информации местного сайта 04141.com.ua, потерпевшим оказался депутат городского совета Олег Ващенко.

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре прошлого года на николаевского депутата покушался его 16-летний сын.