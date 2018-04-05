В Новограде-Волынском стреляли в местного депутата
Пострадавший госпитализирован с ранением плеча и грудной клетки.
В среду, 4 апреля, в Новограде-Волынском Житомирской области неизвестный совершил покушение на местного предпринимателя.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Как сообщили правоохранители, 45-летний мужчина получил огнестрельное ранение в область грудной клетки и был госпитализирован.
"Происшествие случилось около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающей грудной клетки", - говорится в сообщении.
На территории Барановского Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов введен план-перехват "Сирена".
По информации местного сайта 04141.com.ua, потерпевшим оказался депутат городского совета Олег Ващенко.
Напомним, в ноябре прошлого года на николаевского депутата покушался его 16-летний сын.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.04.2018 10:02