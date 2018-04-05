США подготовили санкции против фигурантов "кремлевского списка"

Ожидается, что о новых ограничениях объявят не позднее пятницы, 6 апреля.

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о введении санкций в отношении фигурантов так называемого "кремлевского списка" - роSSийских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Reuters и The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Санкции будут введены из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

По информации источников The Washington Post, о новых санкциях будет объявлено не позднее пятницы, 6 апреля. Сколько фигурантов "кремлевского списка" подпадут под ограничения, пока неизвестно.

Напомним, в январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек. В него, в частности, попали все роSSийские бизнесмены, чье состояние превышает 1 млрд долларов. Фигуранты "кремлевского списка" за день потеряли $1,1 млрд. В феврале санкционный список дополнили представителями "ДНР" и "ЛНР", которые являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.

США расследуют вероятное вмешательство РоSSии в президентские выборы. В начале августа 2016 года спецпрокурор Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "роSSийского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции Хиллари Клинтон.

Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.