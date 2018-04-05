За сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе
Ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 39 обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреливали защитников Шахты Бутовка. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также гранатометы враг применил в районе Водного и Марьинки, вооружения БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - в районе Широкино и Водяного.
Также боевики вели огонь из стрелкового оружия вблизи Павлополя, Гнутово и Невельского.
На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской и станции Донец.
В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Напомним, объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие продлилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 со стороны боевиков зафиксирован 101 обстрел, из них 93 - прицельные.
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