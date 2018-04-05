Гребенщиков пояснил свое скандальное заявление про желание выступить в Крыму и ОРДЛО

РоSSийский музыкант Борис Гребенщиков заявил, что не собирается нарушать существующие и признанные границы, но ждет возможности принести свою музыку людям.

Так он прокомментировал свои слова о желании выступить на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Заявление музыканта, которое есть в распоряжении ТСН , обнародовала украинская компания GAS Concert, сотрудничающая с Гребенщиковым.

«Друзья мои! Попробую сформулировать еще раз, для полной ясности, о чем именно речь. Мы не собираемся нарушать законы ни Украины, ни РоSSии, ни каких-либо еще общепризнанных стран мирового сообщества. Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993 года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – значит расшатывать устои цивилизации. Мы не намерены этого делать», – отметил музыкант.

Он добавил, что все люди имеют право слушать ту музыку, которую хотят.

«А значит, разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей. Вот наша точка зрения. Мы ждем возможности принести людям музыку и надеемся, что такая возможность будет», – говорится в заявлении Гребенщикова.

В интервью ТАСС, опубликованном 2 апреля, Гребенщиков заявил, что с большим удовольствием приедет в Крым, также готов выступить в Донецке и Луганске.