ГПУ отозвала ходатайство об аресте Бубенчика
Ему собираются изменить подозрение.
Генеральная прокуратура отозвала ходатайство об аресте участника Майдана Ивана Бубенчика.
Об этом сообщил "Цензор".
3 апреля ему сообщили о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Но заместитель генерального прокурора Алла Стрижевская во время заседания суда 5 апреля сообщила, что подозрение будет изменено. В связи с этим ходатайство об избрании меры пресечения необходимо отозвать.
Новое подозрение вручат вечером 5 апреля.
Напомним, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об аресте.
Иван Бубенчик стал известным, когда два года назад признался в расстреле правоохранителей. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне "Днепр-1", позже стал командиром батальона "Запад-2". Все четыре года, которые предшествовали задержанию, он проходил по делу расстрелов на Майдане как свидетель.
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