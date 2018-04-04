Аваков рассказал о своих разговорах с Коломойским

Арсен Аваков заявил, что регулярно общается с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом министр внутренних дел Украины сказал в интервью « ЛІГАБізнесІнформ «.

Отвечая вопрос, о чем министр говорил с Коломойским во Франции и что вообще могут обсуждать глава МВД и «одиозный олигарх», Аваков сказал: «Кто одиозный – это спорный вопрос».

«Но я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: «А как вам телешоу на нашем канале?» И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, поэтому, наверное, никто их не публикует», – продолжил он.

Как отметил министр, с Коломойским его связывает 2014 год.

«Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал – ни в бизнесе, ни в политике. Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойно разговаривать со мной… То, что происходило с долгами, дивидендами «Укрнафти», с той же процедурой по «ПриватБанку», – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня – свои», – заявил Аваков.

Отвечая на вопрос, спрашивает ли Аваков, хорошо ли Коломойскому «спится после «ПриватБанка», министр ответил: «Я так не спрашиваю, потому что о «ПриватБанке» знаю больше, чем вы, а допросы и дело в отношении него и должностных лиц НБУ ведут Генеральная прокуратура и НАБУ, а не Нацполиция и МВД».

«Если бы причастные ко мне структуры вели это дело, то я бы с ним не разговаривал. В Нацполиции нет дел против Коломойского, поэтому я позволяю себе с ним разговаривать», – заявил глава МВД .

Он добавил, что иногда обсуждает с бизнесменом внутреннюю политику. «Иногда. Но я стараюсь по телефону такие вещи не обсуждать. Но он, безусловно, интересуется», – сообщил Аваков. На вопрос, просит ли Коломойский у него поддержки, министр ответил: «Он олигарх, прошедший очень длинный путь, и умный человек. Он понимает, что можно просить, а чего – нельзя».

Также Арсен Аваков добавил, что сам тоже ничего не просит у Коломойского. «В этом, наверное, залог нашего общения», – считает он.