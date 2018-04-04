Испания выдала Украине мужчину, подозреваемого в убийстве финансового директора фармкомпании

Летом 2015 года жительницу столицы убили за 1,5 млн долларов.

Испания экстрадировала в Украину украинца, подозреваемого в убийстве финансового директора фармацевтической компании. В международном аэропорту "Борисполь" полицейские Черниговской области задержали гражданина Украины, скрывавшегося в Испании от следствия, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Украина добилась экстрадиции из Испании подозреваемого в убийстве финансового директора крупной фармацевтической компании, которое произошло летом 2015 года. Тогда жительницу столицы убили за 1,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, под предлогом покупки земли женщину вывезли в село под Киевом ее бизнес-консультанты. Пострадавшую забили молотком, после чего перевезли тело в Черниговскую область и бросили в реку Замглай. В дальнейшем, чтобы избежать наказания, злоумышленники скрылись в Испанию , в Украине заочно им было объявлено о подозрении.

2 апреля одного из них доставили самолетом из Испании в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область). Следователь Главного управления Национальной полиции Черниговской области вручил ему сообщение о подозрении.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, 4 апреля суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В отношении другого лица по делу решается вопрос об экстрадиции его в Украину.