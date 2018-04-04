НАБУ начало проверку финансирования Каддафи президентской кампании Тимошенко
По данным СМИ, ливийский диктатор потратил 4 млн долларов на кампанию Тимошенко в 2010.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.
Об этом сообщил народный депутат, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.
Такой ответ Арьев получил в ответ на информационный запрос в НАБУ.
"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос только будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии относительно получения информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев в фейсбуке.
Напомним, в феврале СМИ сообщали, что правительство Каддафи финансировало президентские кампании Тимошенко и Саркози. На кампанию Тимошенко в 2010 году было потрачено 4 млн долларов.
Близкий помощник из окружения Саифа аль Ислама - сына Каддафи - рассказал на условиях анонимности, что лично передал средства на кампанию Тимошенко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.04.2018 18:41
04.04.2018 19:37