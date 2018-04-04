РоSSия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии

В ответ на высылку из Венгрии роSSийского дипломата из-за дела Сергея Скрипаля РФ в среду объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД РФ .

По данным министерства, 4 апреля в роSSийский МИД был вызван посол Венгрии в РоSSии Янош Балла.

Ему вручили ноту протеста и заявили, что «в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке роSSийского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес РоSSии из-за так называемого «дела Скрипаля» роSSийская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства».

26 марта Министерство иностранных дел Венгрии сообщило о высылке одного роSSийского дипломата в ответ на отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Как известно, 29 стран высылали роSSийских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ РоSSия объявила о зеркальных мерах и выслала из страны аналогичное количество дипломатов этих стран. В частности, это и 13 украинских дипломатов.