В Волынском облсовете обнаружили оборудование для прослушки

По мнению специалистов, в чемодане находятся устройства, которые усиливают сигнал "жучков", которые установлены в здании облсовета.

Глава Волынского областного совета Игорь Палица заявил об обнаружении 4 апреля оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании облсовета.

Об этом он сообщил во время сессии облсовета 4 апреля, информируют Українські Новини.

По его словам, оборудование находилось в чемодане, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли.

Он добавил, что, по мнению специалистов, в чемодане находятся устройства, которые усиливают сигнал "жучков", которые установлены в здании облсовета.

Палица предположил, что оборудование может принадлежать роSSийским спецслужбам. На место события прибыли сотрудники полиции, а также взрывотехники.

Палица призвал начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области разобраться в ситуации.