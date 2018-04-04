Нардеп Загорий задекларировал Теслу, три Мерседеса и 89 патентов

Всю зарплату депутата Рады и заработную плату за научную деятельность в вузах Загорий переводит на благотворительность.

Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также благотворительные пожертвования в размере 1,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно декларации, Загорий является конечным бенефициарным владельцем в ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ЧАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и в других предприятиях.

Среди объектов недвижимости Загорий задекларировал квартиру площадью 264 кв. м, зарегистрированную на сына, и другую недвижимость. Загорий также указал в декларации арендованный земельный участок площадью 40 778 кв. м, арендованную квартиру площадью 271,5 кв. м и аренду офиса площадью 423,7 кв. м.

Загорий задекларировал автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска, Mercedes-Benz S 63 AMG 2014 году выпуска, а также Range Rover и Mercedes-Benz G 63 AMG 2014 года выпуска, принадлежащий его жене Екатерине Загорий.

Среди своих доходов Загорий указал зарплату депутата в размере 228 464 гривен и заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах – Национальной медицинской академии последипломного образования и Киевском национальном университете технологии и дизайна.

В своем комментарии журналистам Глеб Загорий отметил, что всю зарплату депутата Рады и заработную плату за научную деятельность в вузах он переводит на благотворительность.

Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн гривен. "от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав". По словам народного депутата, в электронной декларации не предусмотрен пункт расходов членов семьи декларанта. А расходы при проведении операций с ценными бумагами в 2017 году составили более 311 млн гривен. Чтобы получить фактический доход, нужно из дохода в размере 320 млн гривен вычесть расходы в сумме более 311 млн гривен и добавить купонный доход по ценным бумагам. Таким образом, подчеркнул Загорий, реальный доход его жены составляет не 320 млн гривен, а около 11 млн гривен.

Кроме того, Загорий указал 3 млн гривен в рубрике "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" от ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" и роялти в размере 9,22 млн гривен от того же юридического лица.

В своей электронной декларации Загорий указал 34,9 млн гривен на счетах в украинских банках – "Ощадбанк", "Укрсиббанк" и других банках. Кроме того, он задекларировал 2,2 млн долларов, 425 тыс. евро и 5,9 млн гривен наличными, 30 млн гривен дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн долларов, одолженных третьим лицам.

Согласно данным электронного реестра деклараций, в 2017 году Загорий совершил благотворительные пожертвования на общую сумму 1,5 млн гривен.

Среди ценного движимого имущества в декларации Загория указаны 2 единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ века и другое. Также Загорий задекларировал коллекции украинских костюмов, ковров и других произведений искусства, принадлежащих его жене.

Как сообщалось, по итогам 2016 года Загорий задекларировал 88 патентов и благотворительные пожертвования в размере 2,6 млн гривен. Зарплата депутата в 2016 году составила 135 465 гривен. Загорий также указал 15 млн гривен в рубрике "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" от ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" и роялти в размере 7,17 млн гривен от того же юридического лица.

Доход его жены Екатерины Загорий "от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав" в 2016 году составил 174,7 млн гривен, но с учетом расходов на проведение операций с ценными бумагами и с учетом купонного дохода реальный доход составил 6 млн гривен.