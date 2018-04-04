В Херсонской области и.о. главы райсуда попался на 5 тыс. гривен взятки

Судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.

В Херсонской области и.о. главы райсуда попался на 5 тыс. гривен взятки
Фото: ssu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро задержало исполняющего обязанности председателя одного из районных судов Херсонской области при получении 5 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"4 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Главного Управления Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и.о. председателя суда одного из районных судов Херсонской области при получении неправомерной выгоды в сумме 5 000 гривен", - сказано в нем.

Указывается, что судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.

Проводятся неотложные следственные действия с целью документирования противоправной деятельности и.о. председателя суда, по результатам которых будет решен вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса, и избрании меры пресечения.

Ранее в апреле в Киеве на взятке $10 тыс. поймали таможенного "решалу".


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