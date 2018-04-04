В Херсонской области и.о. главы райсуда попался на 5 тыс. гривен взятки
Судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.
Национальное антикоррупционное бюро задержало исполняющего обязанности председателя одного из районных судов Херсонской области при получении 5 тыс. гривен взятки.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"4 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Главного Управления Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и.о. председателя суда одного из районных судов Херсонской области при получении неправомерной выгоды в сумме 5 000 гривен", - сказано в нем.
Указывается, что судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.
Проводятся неотложные следственные действия с целью документирования противоправной деятельности и.о. председателя суда, по результатам которых будет решен вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса, и избрании меры пресечения.
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Политика
04.04.2018 18:34