Суд разрешил заочное расследование против экс-замглавы милиции Киева Федчука

Он принял роSSийское гражданство и не может быть экстрадирован.

Петр Федчук на Грушевского в январе 2014 г.

Печерский районный суд Киева 4 апреля разрешил заочное расследование против экс-замглавы милиции Киева - начальника милиции общественной безопасности Петра Федчука.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

Его подозревают в превышении власти, которое привело к массовым жертвами на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года, а также организации террористического акта на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Его действия квалифицировали по ч.3 ст.28, ст.340 (препятствование мирным собраниям), ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365 (превышение власти), ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 (убийство), ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15, п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 (убийство), ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.258 (теракт).

Федчук проходит по одному уголовному делу вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем, также подозреваются экс-глава МВД Виталий Захарченко, его зам Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, его первый зам Владимир Тоцкий.

Сейчас Федчук живет в РоSSии, принял роSSийское гражданство и работает в местной полиции.