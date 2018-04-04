Луценко пообещал Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал председателю Верховной Рады Андрею Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика.

«До конца дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика», — заявил А.Парубий после открытия пленарного заседания Верховной Рады в среду, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание проходит в Печерском райсуде Киева .

В Верховной Раде потребовали вызвать в парламент генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием И.Бубенчика. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ходатайствует об аресте И.Бубенчика начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух «беркутовцев» 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик — активист Евромайдана, командир батальона «Захид-2», участник АТО, удостоен государственных наград.