Киевсовет предлагает Раде запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах

У большинства игровых комнат столицы есть лицензии на продажу алкогольных напитков.

Киевсовет предлагает Раде запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах
Фото: Александр Рудоманов

Киевский городской совет намерен просить Верховную Раду запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

На заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Раду о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат.

Согласно проекту решения, предлагается законодательно определить понятие "детская игровая комната".

Также целью является "запрет продажи, употребления пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования".

Указанные изменения депутаты предлагают внести в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

"На сегодняшний день у большинства игровых комнат, которые находятся в Киеве, есть лицензии на продажу алкогольных напитков. То есть употреблять спиртное в таких детских комнатах абсолютно легально", - отметила соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Юлия Лобан.

Напомним, 22 марта Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя. В ряде городов такие запреты действуют давно, но против них выступает Антимонопольный комитет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Сербия начинает военные учения вблизи КосовоСербия начинает военные учения вблизи Косово
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман отчитается в Раде на профильном комитетеГройсман отчитается в Раде на профильном комитете
Аваков: МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%Аваков: МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%
Представитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в РадеПредставитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в Раде
В Раде готовят ответ на намерения Германии участвовать в "Северном потоке-2"В Раде готовят ответ на намерения Германии участвовать в "Северном потоке-2"
Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголяРада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя
Сторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в РадеСторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в Раде
Депутаты проголосовали за запрет ношения оружия в РадеДепутаты проголосовали за запрет ношения оружия в Раде
ЦИК назвал сменщиков Денисовой и Пацкана в РадеЦИК назвал сменщиков Денисовой и Пацкана в Раде
Трамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцамТрамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцам
В Раде из-за Савченко появились кинологи с собакамиВ Раде из-за Савченко появились кинологи с собаками
Последние новости
Подгружаем последние новости