Киевсовет предлагает Раде запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах
У большинства игровых комнат столицы есть лицензии на продажу алкогольных напитков.
Киевский городской совет намерен просить Верховную Раду запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах.
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
На заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Раду о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат.
Согласно проекту решения, предлагается законодательно определить понятие "детская игровая комната".
Также целью является "запрет продажи, употребления пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования".
Указанные изменения депутаты предлагают внести в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.
"На сегодняшний день у большинства игровых комнат, которые находятся в Киеве, есть лицензии на продажу алкогольных напитков. То есть употреблять спиртное в таких детских комнатах абсолютно легально", - отметила соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Юлия Лобан.
Напомним, 22 марта Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя. В ряде городов такие запреты действуют давно, но против них выступает Антимонопольный комитет.
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Политика
04.04.2018 14:25