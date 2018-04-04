Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах

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Президент РоSSии Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ, а вещество «Новичок» могло быть изготовлено в 20 странах.

Об этом он заявил журналистам в Анкаре, где он находится с визитом, сообщает Радио Свобода.

Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля «будет поставлена окончательная точка» в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил РоSSию.

По его словам, он «узнал об инциденте из средств массовой информации», а такое вещество, как «Новичок», могла быть произведена «примерно в 20 странах мира».

Напомним, в британском правительстве заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое в прошлом разрабатывала РоSSия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении «Новичка» Россией.


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