Комитет Пашинского одобрил законопроект о нацбезопасности
Парламент рассмотрит президентский законопроект уже 5 апреля.
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять президентский законопроект "О национальной безопасности" за основу с внесением поправок ко второму чтению. Соответствующее постановление депутаты приняли на заседании комитета в среду, передает корреспондент LB.ua.
За такое решение проголосовали 8 членов комитета.
Воздержался от голосования депутат Андрей Левус ("Народный Фронт"), а также депутаты от фракции "Самопомощь" Тарас Пастух и Семен Семенченко.
Пастух объяснил, что фракция "Самопомощь", депутаты которой являются авторами альтернативного законопроекта, надеялась, что его объединят с президентским уже к первому чтению. Но поскольку их не объединили, "Самопомощь" может не дать голосов за президентский законопроект. По мнению Пастуха, в президентском законопроекте не учтены многие важные нормы и не урегулированы неконституционные положения, такие как положение о подотчетности Кабинета министров президенту (согласно Конституции Кабмин отчитывается парламенту).
Две недели назад в комитете планировали принять постановление, которым такие неконституционные положения убрали бы уже к первому чтению. Также планировалось в текст президента "перенести" часть норм из законопроекта "Самопомощи". Однако сделать это не удалось из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не пришли депутаты от БПП Ирина Фриз и Артур Герасимов.
Напомним, эксперты НАТО и ЕС раскритиковали некоторые нормы президентского законопроекта - в частности, западные партнеры отметили, что законопроект не предусматривает парламентского контроля над СБУ, что является одной из фундаментальных требований НАТО.
На сегодняшнем заседании комитета, председатель комитета Сергей Пашинский предложил выбросить из президентского законопроекта пункт, предусматривающий новое определение статуса СБУ и парламентский контроль за его деятельностью. По словам Пашинского, эту норму внесет с голоса завтра секретарь СНБО Александр Турчинов.
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