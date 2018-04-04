Комитет Пашинского одобрил законопроект о нацбезопасности

Парламент рассмотрит президентский законопроект уже 5 апреля.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять президентский законопроект "О национальной безопасности" за основу с внесением поправок ко второму чтению. Соответствующее постановление депутаты приняли на заседании комитета в среду, передает корреспондент LB.ua.

За такое решение проголосовали 8 членов комитета.

Воздержался от голосования депутат Андрей Левус ("Народный Фронт"), а также депутаты от фракции "Самопомощь" Тарас Пастух и Семен Семенченко.

Пастух объяснил, что фракция "Самопомощь", депутаты которой являются авторами альтернативного законопроекта, надеялась, что его объединят с президентским уже к первому чтению. Но поскольку их не объединили, "Самопомощь" может не дать голосов за президентский законопроект. По мнению Пастуха, в президентском законопроекте не учтены многие важные нормы и не урегулированы неконституционные положения, такие как положение о подотчетности Кабинета министров президенту (согласно Конституции Кабмин отчитывается парламенту).

Две недели назад в комитете планировали принять постановление, которым такие неконституционные положения убрали бы уже к первому чтению. Также планировалось в текст президента "перенести" часть норм из законопроекта "Самопомощи". Однако сделать это не удалось из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не пришли депутаты от БПП Ирина Фриз и Артур Герасимов.

Напомним, эксперты НАТО и ЕС раскритиковали некоторые нормы президентского законопроекта - в частности, западные партнеры отметили, что законопроект не предусматривает парламентского контроля над СБУ , что является одной из фундаментальных требований НАТО.