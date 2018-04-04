Комитет Пашинского одобрил законопроект о нацбезопасности

Парламент рассмотрит президентский законопроект уже 5 апреля.

Комитет Пашинского одобрил законопроект о нацбезопасности
Фото: Макс Требухов

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять президентский законопроект "О национальной безопасности" за основу с внесением поправок ко второму чтению. Соответствующее постановление депутаты приняли на заседании комитета в среду, передает корреспондент LB.ua.

За такое решение проголосовали 8 членов комитета.

Воздержался от голосования депутат Андрей Левус ("Народный Фронт"), а также депутаты от фракции "Самопомощь" Тарас Пастух и Семен Семенченко.

Пастух объяснил, что фракция "Самопомощь", депутаты которой являются авторами альтернативного законопроекта, надеялась, что его объединят с президентским уже к первому чтению. Но поскольку их не объединили, "Самопомощь" может не дать голосов за президентский законопроект. По мнению Пастуха, в президентском законопроекте не учтены многие важные нормы и не урегулированы неконституционные положения, такие как положение о подотчетности Кабинета министров президенту (согласно Конституции Кабмин отчитывается парламенту).

Две недели назад в комитете планировали принять постановление, которым такие неконституционные положения убрали бы уже к первому чтению. Также планировалось в текст президента "перенести" часть норм из законопроекта "Самопомощи". Однако сделать это не удалось из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не пришли депутаты от БПП Ирина Фриз и Артур Герасимов.

Напомним, эксперты НАТО и ЕС раскритиковали некоторые нормы президентского законопроекта - в частности, западные партнеры отметили, что законопроект не предусматривает парламентского контроля над СБУ, что является одной из фундаментальных требований НАТО.

На сегодняшнем заседании комитета, председатель комитета Сергей Пашинский предложил выбросить из президентского законопроекта пункт, предусматривающий новое определение статуса СБУ и парламентский контроль за его деятельностью. По словам Пашинского, эту норму внесет с голоса завтра секретарь СНБО Александр Турчинов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Сербия начинает военные учения вблизи КосовоСербия начинает военные учения вблизи Косово
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман отчитается в Раде на профильном комитетеГройсман отчитается в Раде на профильном комитете
В законопроекте о Бюро финбезопасности слишком много президента, - эксперт РПРВ законопроекте о Бюро финбезопасности слишком много президента, - эксперт РПР
Антикоррупционные эксперты раскритиковали законопроект о создании Бюро финбезопасностиАнтикоррупционные эксперты раскритиковали законопроект о создании Бюро финбезопасности
Кабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеровКабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеров
Комитет Рады не смог рассмотреть законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеровКомитет Рады не смог рассмотреть законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров
Комитет Рады завтра рассмотрит проект постановления об отставке СупрунКомитет Рады завтра рассмотрит проект постановления об отставке Супрун
Комитет Рады ожидает новые представления ГПУ о лишении депутатской неприкосновенностиКомитет Рады ожидает новые представления ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности
Профильный комитет Рады в среду рассмотрит отчет о выполнении госбюджета за 2017 годПрофильный комитет Рады в среду рассмотрит отчет о выполнении госбюджета за 2017 год
Аппарат Рады подготовил новый законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеровАппарат Рады подготовил новый законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров
В Раду внесен законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеровВ Раду внесен законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров
Последние новости
Подгружаем последние новости