Гройсман отчитается в Раде на профильном комитете

Голосование за "иммунитет" от отставки Кабмина на год состоится в конце апреля.

Гройсман отчитается в Раде на профильном комитете
Фото: ukr.media

18 апреля, в 14:00, согласно сообщению Аппарата Верховной Рады, состоится заседание парламентского Комитета по вопросам экономической политики, передаёт корреспондент LB.ua.

На заседании Комитета планируется рассмотреть "Отчёт о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году".

К участию в заседании приглашены премьер-министр Владимир Гройсман, министры, члены Кабмина, а также главы комитетов Рады.

До этого времени по процедуре и согласно нормам регламента, все парламентские комитеты рассматривают данный отчет в разрезе каждого профильного министерства.

После рассмотрения отчета на Комитете по вопросам экономической политики вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал. Голосование за отчет или принятие его к сведению даёт годичный "иммунитет" правительству от отставки.

Напомним, по инициативе Администрации президента БПП готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты - Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Подробнее читайте Сони Кошкиной "Ноев ковчег".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Сербия начинает военные учения вблизи КосовоСербия начинает военные учения вблизи Косово
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет предлагает Раде запретить продажу спиртного в детских игровых комнатахКиевсовет предлагает Раде запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах
Гройсман: если б могли, некоторые бы Супрун и в СПИДе обвинилиГройсман: если б могли, некоторые бы Супрун и в СПИДе обвинили
Гройсман заложил капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв ГолодомораГройсман заложил капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв Голодомора
Банковая задумала смещение Гройсмана, - источникБанковая задумала смещение Гройсмана, - источник
Представитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в РадеПредставитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в Раде
"За 3-5 лет системных усилий мы изменим медицину в Украине", - Гройсман рассказал, как выбрать своего врача"За 3-5 лет системных усилий мы изменим медицину в Украине", - Гройсман рассказал, как выбрать своего врача
В Раде готовят ответ на намерения Германии участвовать в "Северном потоке-2"В Раде готовят ответ на намерения Германии участвовать в "Северном потоке-2"
Гройсман заявил, что может урегулировать ситуацию с "еврономерами" за месяцГройсман заявил, что может урегулировать ситуацию с "еврономерами" за месяц
Сторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в РадеСторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в Раде
Гройсман анонсировал самый масштабный ремонт дорог с 1991 годаГройсман анонсировал самый масштабный ремонт дорог с 1991 года
Последние новости
Подгружаем последние новости