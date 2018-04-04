Гройсман отчитается в Раде на профильном комитете
Голосование за "иммунитет" от отставки Кабмина на год состоится в конце апреля.
18 апреля, в 14:00, согласно сообщению Аппарата Верховной Рады, состоится заседание парламентского Комитета по вопросам экономической политики, передаёт корреспондент LB.ua.
На заседании Комитета планируется рассмотреть "Отчёт о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году".
К участию в заседании приглашены премьер-министр Владимир Гройсман, министры, члены Кабмина, а также главы комитетов Рады.
До этого времени по процедуре и согласно нормам регламента, все парламентские комитеты рассматривают данный отчет в разрезе каждого профильного министерства.
После рассмотрения отчета на Комитете по вопросам экономической политики вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал. Голосование за отчет или принятие его к сведению даёт годичный "иммунитет" правительству от отставки.
Напомним, по инициативе Администрации президента БПП готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты - Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Подробнее читайте Сони Кошкиной "Ноев ковчег".
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