Ионова: Украина должна инициировать заседание Еврокомиссии о недопустимости "Северного потока-2"

В ближайшее время ожидается общее заявление энергетических министерств Украины и Литвы.

Украина должна инициировать срочное заседание с Европейской комиссией о недопустимости строительства газопровода "Северный потока-2".

Об этом на заседании заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, нардеп фракции БПП Мария Ионова, передаёт корреспондент LB.ua.

"Наш комитет готовит новое постановление о заявлении Верховной Рады и обращении к европейскому сообществу и парламентам о недопустимости строительства «Северного потока-2». Наша позиция должна быть грамотно юридически выписана, в соответствии с конкретными статьями Соглашения об ассоциации с ЕС , чтобы максимально усилить позицию Украины для предотвращения реализации этого проекта, угрожающего не только экономически, но и безопасности всего региона", - заявила она.

По ее словам, Украина и Еврокомиссия согласно ст.274 Соглашения об ассоциации с ЕС , должны безотлагательно провести совместные переговоры и заседание относительно недопустимости строительства "Северного потока-2". Эти позиции должны быть учтены и будут прописаны в новом постановлении парламента.

В ответ замминистра энергетики Наталья Бойко отметила, что парламент может принять очередное обращение. Министерство также ведёт работу в этом направлении. В ближайшее время ожидается общее заявление энергетических министерств Украины и Литвы об угрозах "Северного потока-2".

"Мы надеемся, что это обращение усилит нашу позицию. Но что касается последствий, это мы сможем их увидеть только на практике", - сказала она.

По её оценкам, на данный момент ни какие декларации не останавливают "Газпром" на пути реализации этого проекта.

Напомним, 21 марта Комитет Рады по вопросам иностранных дел рекомендовал парламенту принять обращение о недопустимости строительства газопровода "Nord Stream-2". Проект документа передали в Комитет по евроинтеграции для доработки.

Газопровод Nord Stream-2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

В ноябре прошлого года в Дании был принят закон, который позволит запретить прокладку "Северного потока-2" через ее территорию. Против строительства газопровода также выступает Польша .